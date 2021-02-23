«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

دشن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، انطلاق وقائع مسابقة القرآن الكريم السنوية والتي تتم للسنة الثانية علي التوالي لتجوب جميع مراكز المحافظة.يأتي ذلك في إطار المشاركات والأنشطة التثقيفية والخدمات المجتمعيه لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبرعاية المهندس اشرف رشاد الأمين العام للحزب وبرعاية المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط.ودشنت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية لحزب مستقبل وطن بأسيوط برئاسة هاني سلطان وأمانة العلاقات العامة برئاسة النائبه هند جوزيف وأمانة قطاع الأعمال برئاسة النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ والدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن باسيوط والمشرف العام علي المسابقة.وأطلق المهندس ياسر عمر إشارة البدء لجدول أعمال المسابقة القرآنية السنوية الثانيه على مستوى محافظة أسيوط، على أن يتم ذالك في جميع مقرات وأمانات حزب مستقبل وطن باسيوط بالمراكز لإتاحة الفرصه لجميع الوحدات الحزبيه والقاعديه للاشتراك في المسابقه من القري والنجوع والوحدات المحليه واضاف النائب الدكتور علي مهران المشرف العام على المسابقه بانالهدف من إجراء المسابقه داخل مقرات حزب مستقبل وطن هو تشجيع الشباب والفتيات من أعضاء الحزب علي روح التنافس من خلال مسابقة حفظ القران الكريم وحثهم علي التسامح وقبول الآخر لجميع الاعمار المختلفه ونبذ الأفكار المتطرفة وقبول الآخر لجميع الاعمار المختلفه وأشار مهران إلي ضرورة دعم الفائزين في مستويات التلاوة والتجويد والانشاد الديني وكذالك الأبحاث الثقافية التي تساعد علي نشر الفكر الإسلامي الوسطي حسب رؤية حزب مستقبل وطن للتنميه المستدامة.وأوضح النائب مصطفي الكحيلي امين قطاع الأعمال بأن الهدف من ا جراء من مسابقة القرآن السنوية الثانيه نشر ثقافة التسامح وتوعية الشباب والفتيات بأن القرآن الكريم يدعو إلي الوسطية والاعتدال وإن المسابقه سوف يتم تنفيذها في أربع مستويات المستوي الاول القرآن الكريم كاملا والمستوي الثاني نصف القرآن والمستوي الثالث ربع القرآن الكريم والمستوي الرابع ثلاثة أجزاء للبراعم بالاضافه الي الموهوبين في الانشاد الديني وأحكام التلاوة والتجويد واضافت النائبه هند جوزيف أمينة العلاقات العامة أن المشاركه المجتمعيه التي ينفذها حزب مستقبل وطن باسيوط في الانشطه الرياضيه والثقافيه ومسابقات القرآن الكريم تساعد علي نشر رؤية الحزب ورسالته وأهدافه وسط المجتمع واشار هاني سلطان امين أمانة تنمية الموارد والخدمه المجتمعيه بأن إجراءات الاختبارات في المسابقه سوف تستمر لمدة شهر ونصف لمقرات الحزب بالمراكز طبقا الخطه التنفيذيه الموضوعه من اللجنه المنظمه المسابقه.حضر لقاء التدشين محمود العسيري امين أمانة الشؤون البرلمانيه واعضاءلجنة التحكيم من الائمه والدعاه من الازهر الشريف والأوقاف وأعضاء هيئة المكتب من المحافظه والمراكز والامانات من ابنوب وأسيوط.