سماع دوي انفجار ضخم في مركز شرطة بالعاصمة الصومالية
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:44 م
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أفاد راديو "شابيلي" الصومالي بسماع دوي انفجار ضخم في أحد مراكز الشرطة الصومالية بالعاصمة مقديشيو.
وقال شهود عيان -حسبما ذكر الراديو اليوم الثلاثاء- إن انتحاريا نفذ التفجير أمام مركز شرطة ضاحية "هامروين" بالعاصمة مقديشيو.
ولم يرد بعد أي تفاصيل بشأن ضحايا الانفجار.
وقال شهود عيان -حسبما ذكر الراديو اليوم الثلاثاء- إن انتحاريا نفذ التفجير أمام مركز شرطة ضاحية "هامروين" بالعاصمة مقديشيو.
ولم يرد بعد أي تفاصيل بشأن ضحايا الانفجار.