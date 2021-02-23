سماع دوي انفجار ضخم في مركز شرطة بالعاصمة الصومالية

أفاد راديو "شابيلي" الصومالي بسماع دوي انفجار ضخم في أحد مراكز الشرطة الصومالية بالعاصمة مقديشيو.وقال شهود عيان -حسبما ذكر الراديو اليوم الثلاثاء- إن انتحاريا نفذ التفجير أمام مركز شرطة ضاحية "هامروين" بالعاصمة مقديشيو.ولم يرد بعد أي تفاصيل بشأن ضحايا الانفجار.