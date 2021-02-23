حبس المتهمين بحيازة مواد مخدرة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلان لحيازتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى اخطارًا بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق وتاجر، مقيمان بنطاق محافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية"، حال إستقلالهما سيارة (قيادة السائق وملك زوجته) بطريق الأوتوستراد دائرة القسم.وعثر بحوزتهما على إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام - مبلغ مالى - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.