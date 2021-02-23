غينيا تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس إيبولا

أعلنت السلطات الصحية في غينيا، اليوم الثلاثاء بدء حملة التطعيم ضد فيروس (إيبولا).وذكرت السلطات، اليوم، أنه سيتم توجيه بعض الجرعات مباشرة إلى مقاطعة (نزيريكور) عاصمة منطقة الغابات جنوب شرقي البلاد والتي شهدت وفاة 5 أشخاص مؤخرًا بسبب الفيروس، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول 8 آلاف و700 جرعة لقاح أخرى من الولايات المتحدة غدًا الأربعاء إلى البلاد.وكانت حملة التطعيم قد تأجلت ليوم واحد بعد أن عجزت طائرة تحمل أكثر من 11 ألف جرعة لقاح عن الهبوط في "كوناكري" بسبب هبوب عاصفة ترابية.وكان الفيروس قد ظهر مجددًا في الأسبوع الماضي في غينيا، في حالة تفشي تعتبر الأولى في المنطقة منذ انتشاره خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016، وخلف أكثر من 11 ألفا و300 قتيل، معظمهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.