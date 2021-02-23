على هامش «آيدكس 2021».. الإمارات تبحث التعاون العسكري مع دول عربية وأجنبية

بحث وكيل وزارة الدفاع الإماراتي، مطر سالم علي الظاهري، التعاون العسكري مع عدة دول عربية وأجنبية، وذلك خلال اجتماعات أجراها على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن وكيل وزارة الدفاع التقى - على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» صباح اليوم - كلًا من الفريق أول طيار إنزو فيتشاريللي رئيس أركان الدفاع الإيطالي، واللواء روسلان شبيكبايف نائب وزير الدفاع الكازاخستاني، واللواء جوي مارتن كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، واللواء لعرابة محمود قائد القوات الجوية الجزائرية، والسيد ديمنتري بانتوس رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية في بيلاروسيا، والوفود المرافقة للضيوف.وتبادل وكيل وزارة الدفاع الإماراتي الأحاديث عن أهمية إقامة معرض الدفاع الدولي كمنصة دفاعية عسكرية عالمية متخصصة؛ للوقوف على أهم ما تنتجه دول العالم من معدات وأنظمة دفاعية وعسكرية والتطور الذي يشهده هذا القطاع الهام ودوره في دفع عجلة الاقتصاد الدولي والإقليمي.