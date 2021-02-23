احتجاجات واسعة أمام مبنى قائم مقامية سراوان في إيران

شهدت محافظة بلوشستان الايرانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات واسعة أمام مبنى قائم مقامية سراوان وسيطر المحتجون على المبنى.ونقلت قناة العربية الاخبارية، عن مصادر مطلعة، أن ذلك أتى بعدما سقط 10 قتلى بإطلاق الحرس الثوري النار على تجمع لناقلي الوقود في مدينة سراوان، بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، والذين تجمعوا احتجاجا على منعهم من بيع الوقود عبر الحدود الباكستانية.وقالت "حملة النشطاء البلوش" إن قوات الحرس الثوري فتحت النار على ما لا يقل عن 15 شخصا يعملون في نقل الوقود عند نقطة حدودية عصر أمس الاثنين.كما نشرت الحملة مقاطع فيديو تظهر إطلاق الحرس الثوري النار بكثافة، قائلة إن ذلك أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخرين.وتعرفت الحملة على الضحايا العشرة لإطلاق النار، وهم كل من یحیی كنكوزهي وعبدالرحمن شهرسان زهي وعبدي شهرسان زهي وسلمان شهرسان زهي ورحمان بخش دهواري وعبدالوهاب دامني وأنس صاحب زاده وعبدالغفور توتازهي ومحمد میربلوش زهي ومحمد نصرت زهي".وأفادت وسائل الإعلام المحلية في بلوشستان عن نقص حاد في الدم في مستشفى الرازي في مدينة سراوان، لإنقاذ الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة خلال إطلاق النار.