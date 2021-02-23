الحكم على عامل رخام قتل شرطيا في مصر القديمة 21 مارس

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 21 مارس المقبل، للحكم على عامل رخام بتهمة قتل احد رجال الشرطة امام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة.كانت المحكمة في الجلسة السابقة، قد أحالت المتهم الي فضيلة مفتي الجمهورية، للبت في قرار إعدامه من عدمه، وصدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، وأمانة سر خالد عبد المنعم.كشف امر الإحالة قيام المتهم "م. م"، عامل رخام بقتل المجني عليه "م. س" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أيا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين" وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية، حتى أبصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه، قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.وأضاف امر الإحالة شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهدة المجني عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.