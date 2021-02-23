مصر والمجر توقعان مذكرة تفاهم حول التعاون الإنمائي الدولي

شدد وزير الخارجية سامح شكرى على أن القاهرة تسعى لتنمية العلاقات في كافة المجالات مع دول الفيشجراد خلال الفترة المقبلة.وأشار شكرى خلال لقاء جمعه مع نظيره المجرى، اليوم الثلاثاء، إلى أن القاهرة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الأربعة.وفى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وقع شكرى، مع نظيره المجرى بيتر سيارتو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعاون الإنمائى الدولى بين وزارتى الخارجية، بجانب خطاب نوايا للتعاون بين المتحف الزراعى المصرى والمتحف والمكتبة الزراعة المجرية.وبحث الطرفان خلال جلسة مباحثات رسمية، اليوم، سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم مصر والمجر.