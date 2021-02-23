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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النمسا: 513 ألف شخص خسروا وظائفهم بسبب كورونا والناتج المحلي تراجع 13%

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
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أكد وزير العمل النمساوي مارتن كوشر أن عدد العاطلين عن العمل بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد بلغ 513 ألف شخص، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في ارتفاع العاملين بنظام الوقت القصير بنحو 20 ألف شخص خلال أسبوع واحد؛ ليسجل الإجمالي 485 ألف شخص.

وقال كوشر - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن الأرقام الحالية لسوق العمل تظهر اندفاعًا مستدامًا للعمل بالوقت قصير مع حدوث تراجع طفيف في سوق العمل واستمرار معدل البطالة عالي جدًا حول 12% على أساس سنوي، مشيرا إلى تسجيل انخفاض نسبي في عدد العاطلين عن العمل بمقدار 7 آلاف شخص مقارنة بالأسبوع السابق، لافتا إلى وجود نحو 71 ألفا و416 شخصا في مرحلة التدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل.

وأوضح أنه لا يزال العمل لوقت قصير يستخدم بشكل مكثف خاصة في القطاعات المتضررة من الإغلاق، وبالتالي فهو أهم أداة لمواجهة الأزمات.

ولفت الوزير إلى أن التطور الأسبوعي للناتج المحلي الإجمالي في النمسا والذي يقيسه معهد فيينا للبحوث الاقتصادية "ويفو" أظهر انخفاضًا في الناتج الاقتصادي بنسبة 9% مقارنة بالأسبوع السابق، وهو أقل بنحو 13% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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