عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التسجيل المواطنين في الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا يوم الأحد المقبل.وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل سيكون للفئات من سن 40 عام وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافته إلى أن الوزارة خصصت 40 مركزا في 27 محافظة لتلقى اللقاحات وسيتم زيادة الوحدات والمراكز تدريجيًا.وأعلنت وزارة الصحة، عن التوسع في تطعيم الشرائح المستهدفة من لقاح كورونا مع وصول شحنات جديدة، لافته إلى أنه بعد التسجيل، سيصل رسالة نصية تحدد للمواطن موعد ومكان الحصول على اللقاح، كما أنه يمكن التوجه لأقرب مستشفى للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى تسهيلًا على المواطنين الذين لا يستطيعوا التسجيل بأنفسهم عبر الموقع.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزارة، بحضور السفير الصيني لدى مصر للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، والشحنة التي استلمتها مصر من اللقاحات أمس، وموعد بدء تلقي المواطنين للقاح.وكانت الوزارة أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.