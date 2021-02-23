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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كيفية تسجيل شقة بالشهر العقاري (انفوجراف)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:34 م
شقة
شقة
حسام محفوظ
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تستعد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى القاهرة والمحافظات، بداية من 6 مارس المقبل استقبال المواطنين لتسجيل عقود الملكية للشقق والعقارات والأراضي.

ونوضح في هذا الانفوجراف خطوات التسجيل.

1_ تقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى التابع لها.

2_ إرفاق بيانات الملكية والتكليف الضريبى وبيانات الطرفين بالمستندات.

3_تقديم كشف مساحى جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.

4_يتم مراجعة الموظف الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول للإشهار.

5_بداية من 6 مارس لن يتم الاعتراف أو التعامل على عقود بيع الشقق الحاصلة على حكم صحة التوقيع.

6- تسجيل الشقة أو العقار يتيح نقل ملكية عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون.

7- كل وحدة أو عقار سوف تحصل على رقم قومي للتعامل به أمام الجهات الحكومية.

رسوم التسجيل

_500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر.

_1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها للوحدة السكنية على مساحة 200 متر.

_ 1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على 300 متر.

_2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها للوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر.

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