كيفية تسجيل شقة بالشهر العقاري (انفوجراف)
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:34 م
حسام محفوظطباعة
تستعد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى القاهرة والمحافظات، بداية من 6 مارس المقبل استقبال المواطنين لتسجيل عقود الملكية للشقق والعقارات والأراضي.
ونوضح في هذا الانفوجراف خطوات التسجيل.
1_ تقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى التابع لها.
2_ إرفاق بيانات الملكية والتكليف الضريبى وبيانات الطرفين بالمستندات.
3_تقديم كشف مساحى جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
4_يتم مراجعة الموظف الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول للإشهار.
5_بداية من 6 مارس لن يتم الاعتراف أو التعامل على عقود بيع الشقق الحاصلة على حكم صحة التوقيع.
6- تسجيل الشقة أو العقار يتيح نقل ملكية عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون.
7- كل وحدة أو عقار سوف تحصل على رقم قومي للتعامل به أمام الجهات الحكومية.
رسوم التسجيل
_500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر.
_1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها للوحدة السكنية على مساحة 200 متر.
_ 1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على 300 متر.
_2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها للوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر.
ونوضح في هذا الانفوجراف خطوات التسجيل.
1_ تقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى التابع لها.
2_ إرفاق بيانات الملكية والتكليف الضريبى وبيانات الطرفين بالمستندات.
3_تقديم كشف مساحى جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
4_يتم مراجعة الموظف الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول للإشهار.
5_بداية من 6 مارس لن يتم الاعتراف أو التعامل على عقود بيع الشقق الحاصلة على حكم صحة التوقيع.
6- تسجيل الشقة أو العقار يتيح نقل ملكية عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون.
7- كل وحدة أو عقار سوف تحصل على رقم قومي للتعامل به أمام الجهات الحكومية.
رسوم التسجيل
_500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر.
_1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها للوحدة السكنية على مساحة 200 متر.
_ 1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على 300 متر.
_2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها للوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر.