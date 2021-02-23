كيفية تسجيل شقة بالشهر العقاري (انفوجراف)

تستعد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى القاهرة والمحافظات، بداية من 6 مارس المقبل استقبال المواطنين لتسجيل عقود الملكية للشقق والعقارات والأراضي.ونوضح في هذا الانفوجراف خطوات التسجيل.1_ تقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى التابع لها.2_ إرفاق بيانات الملكية والتكليف الضريبى وبيانات الطرفين بالمستندات.3_تقديم كشف مساحى جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.4_يتم مراجعة الموظف الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول للإشهار.5_بداية من 6 مارس لن يتم الاعتراف أو التعامل على عقود بيع الشقق الحاصلة على حكم صحة التوقيع.6- تسجيل الشقة أو العقار يتيح نقل ملكية عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون.7- كل وحدة أو عقار سوف تحصل على رقم قومي للتعامل به أمام الجهات الحكومية.رسوم التسجيل_500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر._1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها للوحدة السكنية على مساحة 200 متر._ 1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على 300 متر._2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها للوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر.