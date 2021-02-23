وزير خارجية المجر يشيد بالدور المصرى فى وقف الهجرة غير الشرعية

شدد وزير الخارجية سامح شكرى، على أن القاهرة تسعى لتنمية العلاقات في كافة المجالات مع دول الفيشجراد خلال الفترة المقبلة.وأشار شكرى خلال اجتماع مؤتمر صحفى مع نظيره المجرى، إلى أن القاهرة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الأربعة.من جانبه، قال وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو، إن بلاده سلمت مصر 259 عربة سكة حديد، مؤكدا أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك وصول دائم للعربات المجرية لمصر، لافتا إلى أن بلاده تسعى لتوسع التعاون الاقتصادى بين مصر والمجر.وأضاف الوزير أن شركات مجرية تعمل على بناء مضخات مياه ضخمة جدا في سيناء، لافتا إلى أن المجر ستستفيد من الغاز المصرى بعد بناء خط الغاز لليونان.وأشاد الوزير بدور مصر في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، موضحا أن مصر منذ 6 سنوات أغلقت شواطئها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية.