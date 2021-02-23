رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية المجر يشيد بالدور المصرى فى وقف الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:34 م
سامح شكري
سامح شكري
مروة عنبر
طباعة
شدد وزير الخارجية سامح شكرى، على أن القاهرة تسعى لتنمية العلاقات في كافة المجالات مع دول الفيشجراد خلال الفترة المقبلة.

وأشار شكرى خلال اجتماع مؤتمر صحفى مع نظيره المجرى، إلى أن القاهرة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الأربعة.

من جانبه، قال وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو، إن بلاده سلمت مصر 259 عربة سكة حديد، مؤكدا أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك وصول دائم للعربات المجرية لمصر، لافتا إلى أن بلاده تسعى لتوسع التعاون الاقتصادى بين مصر والمجر.

وأضاف الوزير أن شركات مجرية تعمل على بناء مضخات مياه ضخمة جدا في سيناء، لافتا إلى أن المجر ستستفيد من الغاز المصرى بعد بناء خط الغاز لليونان.

وأشاد الوزير بدور مصر في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، موضحا أن مصر منذ 6 سنوات أغلقت شواطئها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

الأكثر قراءة

عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

«العمارة كمبحث إنساني».. محاضرة ببيت المعمار المصري

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامي

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»