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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالي: لا صحة لشائعات تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:45 م
الأمتحانات الجامعية
الأمتحانات الجامعية
ريم محمود _ إسراء جمال
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نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من شائعات وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول.

وأكدت أن المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه الأخير السبت الماضي، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، علمًا بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بالوزارة، تنشر عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) https:m.facebook.comMOHEEGYPT

كما طالبت طلاب الجامعات والمعاهد عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى من المتوقع أن يكثف بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ترويجها خلال الفترة القادمة بقصد إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى سعى البعض من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى تزييف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة خطأً إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف خلق حالة من التشويش والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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