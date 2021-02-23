البدء في أعمال رفع كفاءة محطة مياه قرية الكمال بالمنيا

تابع رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال رفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية الكمال "قرية 7" التابعة للوحة المحلية لقرية دمشير، وذلك بالبدء في حفر بئر مياه جوفي بجوار البئر القديم الذي قلت كفاءته، بالإضافة إلى تغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة 6 بوصة تسمح بتدفق المياه إلى المنازل بصورة أقوى مما كانت عليه من ضعف على مدار الوقت.قال حماده جمعة رئيس قرية دمشير ان البئر سيكون علي عمق 70 متر، مضيفا أنه تم صيانة أعمدة الكهرباء وشبكة الإنارة ودعمها لتزويد ودعم استمرارية وانتظام العمل بالاحلال والتجديد الجاري بمحطة المياه.وأضاف انه تم الانتهاء من تركيب خطوط التليفونات الأرضية لقرية بني حسن الأشراف وتركيب خطوط الفيبر بالقرية.ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن كل ماهم المواطن ويحقق راحته فنحن دائما لا ندخر جهدا في الإسراع وتلبية خدماته.