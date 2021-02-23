1727 إصابة جديدة و37 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، 1727 إصابة جديدة و37 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقالت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء - إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 448 ألفا و371 حالة، وقد تعافى منها 423 ألفا و14، فيما توفي 8 آلاف و434 حالة.وأضافت أنه يتواجد بالمستشفيات 1362 حالة، منها 271 في العناية المركزة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية هي بورغنلاند (57) وكارينثيا (140) والنمسا السفلى (483) والنمسا العليا (145) وسالزبورغ (145) وستيريا (230) وتيرول (147) وفورارلبرغ (32) وأخيرا العاصمة فيينا (348) حالة.