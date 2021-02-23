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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التفكير النقدي» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان "التفكير النقدي والخطاب الأدبى جدلية التراث والمعاصرة عند جابر عصفور" للدكتور محمد زيدان.

وأصبح النص النقدي المعاصر فى حاجة ماسة إلى التعامل معه على أنه نص يكشف مستويات عدة للواقع الإبداعى والمعرفة، وذلك لأنه يتضمن أبعادا كثيرة تتصل بالمبدع الأول، النص الأدبى، والمبدع الثانى،النص النقدي، ويعد التجاوب الحادث بينهما بمثابة واقع ثالث يمدنا بالكثير من المفاهيم الفكرية التى بدورها تصلح مدخلا مهما من مداخل الرؤى الإبداعية للواقع.

النص النقدى يعد وثيقة إبداعية لمكان وزمان معينين يرتبطان بالذات وبالملابسات التاريخية والاجتماعية والإنسانية بصفة عامة ويكثف العلاقات الناتجة عن وجود المبدع وأثر هذه العلاقات على مستويات النص اللغوية والفكرية ومن ثم الاستجابات التى يمكن أن تحدث من وجود هذه النصوص لدى المبدع فى حالة النظر إلى النص بعد الانتهاء من كتابته وإلى المتلقى واستجاباته وحدودها.

وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يتناول الفصل الأول منها محددات التفكير النقدي، والفصل الثانى آليات التفكير النقدي، والفصل الثالث يتحدث عن الوعى بالنظرية فى كتاب قراءة النقد الأدبى، وأما الفصل الرابع فيتناول الوعى بالواقع والنص فى خطاب زمن الرواية، وأخيرا الفصل الخامس يتحدث نقد النص فى كتاب مواجهة الإرهاب.

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