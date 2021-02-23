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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: تطعيم موظفي المستشفيات أقل من 65 عاما أولا ضد كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدولة المكلفة عن المعاشات التقاعدية والصحة المهنية في فرنسا أن الممارسين العامين "الأطباء" يستعدون للحصول على لقاح "استرازينيكا" البريطاني؛ لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الأولوية ستكون لموظفي المستشفيات ممن تقل أعمارهم عن 65 عاما، والذين يقفون في الصفوف الأولى للتصدي للفيروس.

وقالت الوزارة الدولة المكلفة - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الأطباء المهنيين سيمكنهم تطعيم الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة بلقاح "أسترازينيكا" البريطاني اعتبارا من 25 فبراير الجاري.

وبدأت المستشفيات الفرنسية في وقت سابق للاستعداد وتجهيز الأماكن اللازمة لحفظ الدفعات الجديدة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا حيث تنتظر الهيئات الطبية هذا اللقاح نظرا لسهولة تخزينه مقارنة بلقاح شركة "فايزر-بايونتيك" الذي يتطلب مبردات خاصة تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في 3 فبراير الجاري أنها تعمل على تسريع برنامج التطعيم ضد وباء كوفيد-19 في البلاد وقد تم تحديد أربعة مواقع لإنتاج اللقاحات واحدها في غرب فرنسا والذي سيتولى تصنيع لقاح موديرنا وآخر في الشمال سيكون مسئولا عن لقاح "فايزر-بايونتيك"، أما مصنع "سانوفي" في العاصمة الفرنسية باريس فمن المتوقع أن ينتج لقاحا خاصا به بحلول نهاية العام وفي الجنوب الغربي سيتم إنتاج لقاح "كورفاك" بمجرد الموافقة عليه عدا لقاح "سانوفي" المنتظر، المواقع الأخرى تقوم حاليا فقط بتعبئة الجرعات وليس إنتاجها بشكل كامل، وتضع الحكومة خطة خلال الأشهر القليلة المقبلة لإنتاج اللقاحات المختلفة.

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