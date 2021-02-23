مقتل 9 من عناصر قوة الانتفاضة العامة في هجوم لطالبان بوسط أفغانستان

لقى تسعة على الأقل من عناصر قوة الانتفاضة العامة في أفغانستان حتفهم في هجوم شنته حركة طالبان واستهدف مركزًا أمنيًا في إقليم لوجار بوسط البلاد.وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر طالبان هاجمت مركزًا أمنيًا في مدينة بول علم عاصمة الإقليم، ودارت اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين، وأسفرت عن مقتل تسعة من عناصر قوة الانتفاضة العامة.ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.