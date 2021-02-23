تغريم المتهم بقذف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة 20 ألف جنيه

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري تغريم المتهم "م.ا" مبلغ عشرون ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.وكشف أمر إحالة المتهم أنه بدائرة قسم السيدة زينب قذف المجني عليه" ا.ع" رءيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بطريق النشر بأن اسند له وقائع تتصل بعمله الوظيفي والتي من شأنها إن صحت أن توجب عقابه قانونا وذلك بأن نشر عبر صفحته الشخصية بشبكة المعلومات الدولية عبارات مفادها اهداروه المال العام ودعمه للفساد الإداري بالهيئة وعجز عن إثبات كل فعل إسنده إليه.كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك باستخدامه شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام.وكشفت أدلة الثبوت بالقضية حيث شهد المجني عليه أنه في غضون عام 2018 وقف علي اضطلاع المتهم بنشر عبارات ومقالات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تعلقت بأمور تتصل بجهة عمله أسند إليه عبارات واصفا إياه بدعمه الفساد في الهيئة واشاعته في عهده وإسناده لأشخاص غير موهلين لتولي المناصب القيادية بالهيئة وقبوله الوساطه والمحسوبية في تعيينهم.وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالدعوي إقرار المتهم بالتحقيقات باستخدام صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بنشر تلك المقالات والعبارات المرفق صورها بالتحقيقات وكان ذلك بغرض اظهار السلبيات بالهيئة العامة للقصور الثقافة لمداركتها من قبل المسؤولين.