رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تغريم المتهم بقذف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة 20 ألف جنيه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
طباعة
أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري تغريم المتهم "م.ا" مبلغ عشرون ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم أنه بدائرة قسم السيدة زينب قذف المجني عليه" ا.ع" رءيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بطريق النشر بأن اسند له وقائع تتصل بعمله الوظيفي والتي من شأنها إن صحت أن توجب عقابه قانونا وذلك بأن نشر عبر صفحته الشخصية بشبكة المعلومات الدولية عبارات مفادها اهداروه المال العام ودعمه للفساد الإداري بالهيئة وعجز عن إثبات كل فعل إسنده إليه.

كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك باستخدامه شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام.

وكشفت أدلة الثبوت بالقضية حيث شهد المجني عليه أنه في غضون عام 2018 وقف علي اضطلاع المتهم بنشر عبارات ومقالات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تعلقت بأمور تتصل بجهة عمله أسند إليه عبارات واصفا إياه بدعمه الفساد في الهيئة واشاعته في عهده وإسناده لأشخاص غير موهلين لتولي المناصب القيادية بالهيئة وقبوله الوساطه والمحسوبية في تعيينهم.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالدعوي إقرار المتهم بالتحقيقات باستخدام صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بنشر تلك المقالات والعبارات المرفق صورها بالتحقيقات وكان ذلك بغرض اظهار السلبيات بالهيئة العامة للقصور الثقافة لمداركتها من قبل المسؤولين.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

الأكثر قراءة

عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

«العمارة كمبحث إنساني».. محاضرة ببيت المعمار المصري

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامي

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»