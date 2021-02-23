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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تبدأ المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:25 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أطلقت حكومة أفغانستان المرحلة الأولى من التطعيم ضد كوفيد 19، على أن يتصدر العاملون في المجال الصحي وقوات الأمن والصحفيون المرحلة الأولية.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلا عن الصحفيين وقوات الأمن والعاملين في مجال الصحة تناول الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حفل خاص أقيم اليوم في القصر الرئاسي.

وقال وحيد مجروح القائم بأعمال وزير الصحة العامة - خلال الحفل - إن لقاح كورونا سيعطى أولا للصحفيين والعاملين في مجال الصحة وقوات الأمن.

ودعا وزير الصحة العامة الشعب الأفغاني إلى التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالشفافية والتوزيع العادل للقاح استرازينكا المضاد للفيروس.

وفي غضون ذلك، قال السفير الهندي لدى كابول عمار سينه إن بلاده تبرعت حتى الآن بـ 23 مليون جرعة من لقاح كورونا لدول صديقة.

وأضاف أن التبرع بهذه الجرعات البالغ عددها 500 ألف من لقاح كورونا هو أيضًا جزء من مساعدة الهند للدول الصديقة والحليفة لنيودلهي.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني إن أفغانستان استطاعت إنقاذ مجتمعها واقتصادها في الموجتين الأولى والثانية من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن المرحلة الأولى من توزيع اللقاحات على قوات الأمن والعاملين الصحيين والصحفيين الأفغان هي لوجودها في طليعة العديد من حالات الطوارئ، لا سيما القوات الأفغانية التي تقاتل في الخطوط الأمامية للحفاظ على الأمن العالمي.

وأعرب الرئيس الأفغاني عن امتنانه لإيران وأوزبكستان وطاجيكستان على إبقاء حدودهم مفتوحة أمام أفغانستان خلال جائحة كورونا.

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الصينية أيضًا عن دعمها لأفغانستان بـ 250 ألف جرعة من لقاحات كورونا.

يشار إلى أن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي يتحملان حاليًا مسؤولية تمويل تطعيم المواطنين الأفغان ضد الفيروس الذي هز العالم.

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