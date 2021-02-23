شاهد عيان يروي لحظات الفزع.. الصور الأولى للأطفال ضحايا «مركب مريوط»

حصلت الـ«الدستور» على صور الأطفال ضحايا مركب مريوط الغارق، وهم كل من الطفلة أمل حمودة 4 سنوات، ومروان حمودة، 12 سنة، وشقيقيه التوأم نصر ويوسف، 5 سنوات.وقال عبد الباسط صياد، وأحد شهود العيان، إن هذا الحادث وقع عقب صلاة المغرب، أثناء عودة الأسرة على متن قاربين، حيث قام أحد الصيادين بالاتصال بي وابلغنى بغرق مركب أمام مسكنه، وعندما ذهبت إلى الشاطئ شاهدت المركب مقلوبة وعليها أطفال في حالة فزع وبكاء.وأضاف أنه أسرع باستقلال مركب صيد وحاول إنقاذ الاطفال ثم بعد ذلك شاهد أهالي المنطقة والعاملين بالمزارع المحاورة يسرعون لمحاولة إنقاذهم، مؤكدا أن صاحب المركب كان يستغيث في حالة هستيرية لإنقاذ الغرقى والمناداة على فتاة تدعى "إيمان" لتحديد مكانها التي سقطت فيه وتم إنقاذها.وأشار إلى تم إنقاذ 3 أطفال وفتاة وصاحب المركب، وإجراء لهم الإسعافات الأولية تمهيدا لنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وقال مصدر بفرق الإنقاذ، أن كل شيء أثناء البحث عن الجثث محسوب من حيث الوزن والأكل والملبس الذي يرتديه الغريق وإن كان يستطيع السباحة أو لا، ومن المؤكد أن الجثث غرقت في مكان الواقعة، وبسبب سوء الأحوال الجوية جرفها التيار إلى مكان بعيد أو تعلقت بالصخور، فتم الاستعانة بأربع فرق لتمشيط أكبر مساحة ممكنه لسهوله البحث.كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد علي متنهم أكثر من 13 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة.على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 6 جثث ويجري البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من شخص.وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، أن أكثر من 13 شخصا من عائلة من نجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمر من قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.