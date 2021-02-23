قائد عمليات بغداد يؤكد استقرار الوضع الأمني في قضاء الطارمية

قال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، إن الوضع الأمني في قضاء الطارمية مستقر، مشيرًا إلى أن الجيش العراقي سيعمل على تأمين وخدمة أهالي الطارمية.وأضاف سليم ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن هناك تعاونًا مشتركًا بين قيادة الفرقة السادسة والأهالي في الطارمية، موضحًا أنه قام بزيارة للقضاء شملت الأسواق وشيوخ العشائر والمواطنين.وكانت القوات المسلحة العراقية قد شرعت السبت الماضي في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في منطقة الطارمية شمال بغداد، بمتابعة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.