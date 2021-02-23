اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمباني وطرق الجامعة الجديدة.وأوضح عزيز انه خلال الاجتماع تم مناقشة تخصيص 10 آلاف متر لإنشاء مستشفى للحروق بمدينة سوهاج الجديدة، للإستفادة من البنية التحتية والخدمات بالمستشفي الجامعي الجديد لخدمة أهالي الصعيد وتقديم خدمة طبية متكاملة، والعمل علي دعم الهيئة لرصف الطريق بين الجامعة ومدينة سوهاج الجديدة، حيث تمت الموافقة علي رصف طريق بطول500 متر حتي البوابة الجنوبية للجامعة.واضاف عزيز ان الاجتماع تناول ايضًا مناقشة ودراسة امكانية توصيل المرافق الي المدينة السكنية لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة الجديدة، لاستغلالها وتشغيلها خلال الفترة القادمة.