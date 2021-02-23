الصومال تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية 17 سبتمبر لإجراء انتخابات شاملة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبد الرزاق محمود، أهمية تنفيذ اتفاقية الـ17 سبتمبر والتي ستؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة.وقال وزير الخارجية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء- إن جلسة مجلس الأمن الدولي والتي عقدت لمناقشة تطورات الوضع في الصومال، ركزت بشكل خاص على عملية الانتخابات والوضع الإنساني في الصومال.وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة الاتفاقية السياسية حول الانتخابات التي تم التوصل إليها في في الـ17 من سبتمبر الماضي، مؤكدا أنها اتفاقية قائمة وتحتاج فقط إلى التنفيذ.وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس الإثنين جلسة عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة تطورات الوضع في الصومال.وحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، كافة الأطراف الصومالية على ضرورة "التوصل إلى اتفاق سياسي شامل وموثوق لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن".