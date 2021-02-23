سكرتير عام كفر الشيخ يناقش تحسين جودة حياة عمال النظافة

ناقش اللواء أشرف موافى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، الأفكار الجديدة لتحسين جودة الحياة لعمال النظافة بكفر الشيخ تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين جودة الحياة لعمال النظافة، في إطار اعلان مؤسسة بلومبرج الخيرية عن إطلاق تحدي العمد العالمي لعام 2021.جاء ذلك بحضور الدكتور يسرى الكومي، خبير بالبنك الدولي، والدكتورة ماجدة ناصف، مدير إدارة البحث العلمي بالمحافظة، وفريق من قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة ومعهد بحوث صحة الحيوان وإدارة شئون البيئة بالديوان العام والمركز الدولي للإرشاد البيطري والإعلام البيئي.وقال اللواء أشرف موافى،السكرتير العام للمحافظة، أن هناك اهتمام بتحسين جودة الحياة لعمال النظافة نحو حلول مجتمعية للحد من تداعيات كورونا، موجهًا الشكر لكل الداعمين للمبادرة.