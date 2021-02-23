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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط: تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:18 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و444 شاحنة، فيما بلغت الحاويات الواردة 1106 حاويات مكافئة وحاويات الترانزيت 2238 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الميناء غادرته السفينة (GOLAR GLACIER) بعد أن قامت بتحميل شحنة من الغاز المسال من محطة الإسالة به، وغادره قطار مكون من 25 عربة بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الأسكندرية؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85 ألفًا و328 طنًا وفي مخازن القطاع الخاص 89 ألفًا و141 طنًا.

وأشار إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 27 ألفًا و735 طنًا وشملت 10 آلاف و379 طن فوسفات، و11 ألفًا و850 طن يوريا، و5 آلاف و506 أطنان من كلنكر، كما بلغت الواردات 52 ألفًا و341 طن بضائع عامة، وتضمنت 10 آلاف و579 طن ذرة، و7 آلاف و226 طن خردة و2712 طن سكر و3 آلاف و497 طن حديد، و5 آلاف و50 طن كلوريد ايثيلين و23 ألفًا و277 طن قمح.

ولفت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 797 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكة ويتم تصديرها إلى كل من السعودية، والإمارات، والجزائر، وسنغافورة، وسلوفينيا، وإنجلترا، وروسيا، وأمريكا، والصين، وأسبانيا، وبلجيكا، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وكرواتيا، وألمانيا والهند.

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