بعد قليل.. مؤتمر صحفى لوزيرة الصحة وسفير الصين حول لقاحات كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل مؤتمر صحفى بحضور السفير الصيني لدى مصر، للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا والشحنة التي استلمتها مصر من اللقاحات أمس، وموعد بدء تلقي المواطنين للقاح.وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، عن استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.