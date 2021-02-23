إيطاليا تؤكد الدعم الكامل للحل السياسي في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو دعم بلاده الكامل للحل السياسي في ليبيا، ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.وذكرت الخارجية الليبية - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الليبي محمد سياله، الذي قدم التعازي لإبطاليا في الحادث الأليم الذي راح ضحيته سفير روما لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.