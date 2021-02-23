إيطاليا تؤكد الدعم الكامل للحل السياسي في ليبيا
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:18 م
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أكد وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو دعم بلاده الكامل للحل السياسي في ليبيا، ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وذكرت الخارجية الليبية - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الليبي محمد سياله، الذي قدم التعازي لإبطاليا في الحادث الأليم الذي راح ضحيته سفير روما لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكرت الخارجية الليبية - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الليبي محمد سياله، الذي قدم التعازي لإبطاليا في الحادث الأليم الذي راح ضحيته سفير روما لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.