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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ مطروح توجه بالإسراع فى نسب تنفيذ إنشاء المدرسة اليابانية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:18 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، يرافقها المهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو 7 على مساحة 5550م2 وبسعة 14 فصلا بتكلفة 13 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار العمل على الاهتمام بجودة التعليم بمطروح، مع الإقبال على ذلك النوع من التعليم واستيعاب كافة رغبات الالتحاق.

ووجهت نائب محافظ مطروح بالإسراع فى نسب التنفيذ مع إزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من الاعمال والاستعداد لاستقبال الطلاب العام الدراسى القادم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات والوقوف على نسب التنفيذ والاسراع مع الالتزام بالجودة والمواصفات الفنية.

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