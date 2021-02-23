السعودية تغلق 10 مساجد جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق 10 مساجد جديدة، بعد الكشف عن 11 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بست مناطق، بعد ثبوت 11 حالة ‎كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 16 يومًا، بلغ 135 مسجدًا، تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وفق أعلى معايير السلامة.