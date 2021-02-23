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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الصورة الأولى للممرض المصاب في سقوط «أسانسير» مستشفى السلام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:16 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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حصلت" الدستور "على صورة الممرض "أ.ن"، والذى أصيب أمس في سقوط الأسانسير به الخاص بمستشفى السلام التخصصي بمدينة السلام.

وكشفت المعاينة الأولية بأن الأسانسير دون باب وكان يحتاج لصيانة، وبرغم ذلك استقله المجنى عليه وأسفر عن إصابته بكسور في مختلف أنحاء جسده، بالإضافة إلى إصابته بكسر حاد في الجمجمة.

وكان ممرض بمستشفى السلام التخصصي بمدينة السلام، قد أصيب إثر سقوط الأسانسير الخاص بالمستشفى به من الطابق الثالث، وتم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.

وذكر مصدر بأن الممرض يدعى "أ. ن" وأصيب بعده إصابات بالغة، وعلى إثرها تم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط أسانسير بمستشفى السلام وبداخله أحد ممرضي المستشفى، وعلى الفور تمكنت وحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخراج المصاب من داخل الأسانسير وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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