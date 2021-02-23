مراقبو «الساحل والصحراء» يدعون مرشحي الرئاسة بالنيجر لاحترام نتيجة الصندوق

دعا مراقبون من تجمع دول الساحل والصحراء، مرشحي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأحد، في النيجر إلى احترام نتيجة صندوق الاقتراع.ونشرت مفوضية الانتخابات في النيجر - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء - أكثر من ثلث النتائج، موضحة أن بعثة المراقبة التابعة حثت جميع المرشحين على احترام نتائج صندوق الاقتراع، واستخدام الإجراءات والقنوات القانونية الخاصة بذلك؛ لتسوية أي نزاع، مؤكدة أن عملية الاقتراع جرت في "ظروف مرضية".وكان مسئول محلي بمفوضية الانتخابات في النيجر أعلن - مؤخرا - انفجار لغم في عربة تابعة للمفوضية في جنوب غرب النيجر أثناء الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة.