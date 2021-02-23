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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنعين للرنجة بدون ترخيص في حملة بالغربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:14 م
ضبط مصنع رنجة غير
ضبط مصنع رنجة غير مرخص
أحمد فودة
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخليه في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع غير الصالحة للاستهلاك، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع لإنتاج الرنجة لإدارته بدون ترخيص، ويستخدم في ذلك "سمك هارينج" مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات وبدون علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، وتم التحفظ على 100 صندوق من إنتاج المصنع معد للبيع والتوزيع بوزن إجمالي 500 كجم، و50 كرتونة "سمك هارينج" بالإضافة إلى أدوات ومعدات الإنتاج.

كما تم ضبط صاحب مصنع أخر لإنتاج الرنجة لإدارته بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية وغير مسجلة، وتم التحفظ على 100 صندوق رنجة من إنتاج المصنع معد للبيع والتوزيع.

حرزت المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة.

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