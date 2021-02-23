أعلنت وسائل اعلام اخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن وجود طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وخلال الفترة الماضية، لقي 30 جنديا تركيا مصرعهم، في اشتباكات مستمرة مع مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.ويشن الجيش التركي ضربات جوية تستهدف مناطق في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق شمال البلاد، من حين لآخر بزعم ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني.