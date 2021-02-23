الفنون التشكيلية تطرح معرض هدى الخميسي للمشاهدة الإلكترونية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت - الثقافة بين ايديك) لمواجهة انتشار فيروس كورونا عرض بانورامي لمعرض الفنانة هدى الخميسى والذي اقيم فى الفترة من 09012020 الى الفترة 19012020 – مركز محمود مختار الثقافى ويمكن الآن كتابعة المعرض عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.ولدت الفنانة هدى أحمد الخميسي بالولايات المتحدة الأمريكية في 1992 لأبوين مصريين، وتخرجت من كلية الفنون التطبيقية وحصلت على بكالوريوس قسم الزجاج في 2014 وشاركت الفنانة في العديد من المعارض الفنية سابقا ليصبح معرضها بمركز محمود مختار بمثابة آخر معارضها الذي يضم آخر إبداعاتها الفنية.