رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي يدينان قمع الاحتجاجات في ميانمار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:13 م
الاحتجاجات في ميانمار
الاحتجاجات في ميانمار
أ ش أ
طباعة
أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، عن "إدانتهم الشديدة" للعنف الذي ترتكبه قوات الأمن في ميانمار ضد الاحتجاجات السلمية.

وذكر بيان مشترك - نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء - أنه "يتعين على الجيش والشرطة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي"، منوها إلى أن "استخدام الذخيرة الحية ضد الأشخاص غير المسلحين أمر غير مقبول.. كما ينبغي محاسبة أي شخص يرد على الاحتجاجات السلمية بالعنف".

وأضاف البيان: "نعرب عن قلقنا حيال الحملة على حرية التعبير، بما في ذلك من خلال تعتيم الإنترنت.. وندين ترهيب وقمع المعارضين للانقلاب"، مشددا على أنه "يجب وقف الاستهداف الممنهج للمتظاهرين والأطباء والمجتمع المدني والصحفيين وإلغاء حالة الطوارئ"، مجددا الدعوة لـ"وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل لدعم الفئات الأكثر ضعفًا".

وأعاد البيان المشترك التأكيد على "إدانة الانقلاب في ميانمار" و"مواصلة الوقوف إلى جانب شعب ميانمار في سعيه من أجل الديمقراطية والحرية"، مجددا الدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم مستشارة الدولة أونج سان سو كي، والرئيس وين مينت".

يذكر أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تضم كلا من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

image description

حملات لكسح مياه الأمطار بدمياط (صور)

image description

سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ «هيكل» أثناء تغطيته أحداث حرب فلسطين

صالون ثقافي لمناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي».. غدًا

محاضرة حول أثر الحضارة المصرية على اليونانية بـ«الأعلى للثقافة» غدًا

«إنكارناثيون أريناس» ضيف معهد ثربانتس الإسباني..غدا