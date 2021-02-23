489 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 331 حالة جديدة، و158 حالة مخالطة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 130 ألفا و701 إصابة.وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة "أفريقيا" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 897 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ عدد حالات الشفاء 117 ألفا و17 حالة، فضلا عن تسجيل 9 حالات وفاة، ليبلغ المجموع الكلي للوفيات 2125 حالة.