المصري للتأمين يعتزم إعداد آليات مواجهة المخاطر البيئية

قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يجب على صناعة التأمين المصرية دراسة المخاطر العالمية المتوقعة وتحديد قائمة بما يمكن أن تواجهه منها وكيفية إدارتها في قبول وتسعير الأخطار، بالإضافة إلى توقع التعويضات المحتملة والتعاون مع المؤمن عليهم في وضع آليات وأدوات لمواجهة هذه المخاطر.وأضاف الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن المخاطر البيئية وخاصة المتعلقة بالمناخ والطقس هي الأكثر احتمالًا للوقوع والأشد تأثيرًا في الفترة القادمة، لذلك فإن الاتحاد يعمل بشكل سريع على الانتهاء من مجمعة الكوارث الطبيعية كما يحرص أن تتضمن أهداف عمل اللجان الفنية على وجه العموم ولجنة التأمينات الزراعية على وجه الخصوص وضع تصور للمخاطر المتعلقة (المحتملة) بالمخاطر البيئية وكيفية التقليل من تأثيرها.وأوضح أن صناعة التأمين هي جزء لا يتجزأ من منظومة المخاطر وهو ما يظهر جليًا في ألية إعداد تقرير "المخاطر العالمية 2020"، والذي شارك في إعداده كلا من شركة مارش آند ماكلينان، ومجموعة زيروخ للتأمين، وأكاديميون من كلٍّ من جامعة سنغافورة الوطنية، جامعة أكسفورد، مركز وارتون لعمليات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات.