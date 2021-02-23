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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تزامنا مع صوم يونان.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية غدا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:10 م
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس
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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء غدًا الأربعاء، عظته الأسبوعية بمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأربعاء، صوم يونان، والذي بدأته أمس الإثنين لمدة ثلاثة أيام فقط.

وينقطع الأقباط خلال صوم «يونان» عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

وصوم نينوى هو صوم معروف بـ«صوم يونان»، ويصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله، كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح وكما حدث مع يونان النبي.

وصوم «نينوى» هو عادة ما يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف «فطر» صوم يونان، الذى يأتى يوم الخميس 27 فبراير، بـ«فصح يونان» وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا «عيد الفصح»، ما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذى أبتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذى دفن فى القبر ثلاثة أيام وقام فى اليوم الرابع.

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