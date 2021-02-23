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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونغو الديمقراطية توفد مبعوثا إلى روما عقب مقتل السفير الإيطالي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:09 م
جريدة الدستور
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أعلنت مؤسسة الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الرئيس فيليكس تشيسكيدي أوفد اليوم الثلاثاء، مبعوثا إلى روما، حاملا رسالة مواساة لإيطاليا عقب مقتل سفير روما بكينشاسا لوكا أتانازيو، خلال هجوم استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غوما شرق البلاد أمس.

وبحسب بيان للرئاسة الكونغولية، أصدر الرئيس تشيسكيدي تعليماته للجهات المختصة بفتح تحقيقات لتسليط الضوء على هذه "الجرائم الشنيعة" والتعرف على مرتكبيها في أسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة.

وأفاد البيان بأن فريقا من رئاسة الجمهورية سيزور اليوم منطقة (غوما) لدعم التحقيقات الجارية وتقديم تقارير منتظمة للرئيس بهذا الشأن.

ووقع الهجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي في شمال غوما، مركز إقليم شمال كيفو الذي يتعرض لأعمال عنف تنفّذها مجموعات مسلحة منذ أكثر من 25 عامًا.

وتضمّ هذه المنطقة حديقة فيرونجا الوطنية، وهي محمية طبيعية سياحية مهددة، وتشهد أيضًا على النزاعات التي تدور في منطقة شمال كيفو حيث تتنازع الجماعات المسلحة السيطرة على موارد الأرض.

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