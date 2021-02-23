عمان وأمريكا يبحثان الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين

بحث قائد البحرية العمانية الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي مع قائد القوات البحرية الأمريكية الفريق صموئيل بابارو، والوفد المرافق له، عددا من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين.واستعرضا - خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية - مهام مركز الأمن البحري العماني وأدواره المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر لضمان سلامة الملاحة البحرية.