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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: مصر حققت تقدمًا إيجابيًا في مجال تمكين المرأة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:08 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، الذي افتتحه رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، وينعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23-25 فبراير، برئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والإقليمية المعنية بشؤون المرأة.

وأكدت مايا مرسي أن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة، يرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلي ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.. حيث اشتمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.

وأوضحت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وأعتمدها رئيس الجمهورية عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، والحماية من كافة أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

وأضافت أنه تم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول سيدة فى منصب محافظ في محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط ؛ ووصلت نسبة نائبات المحافظين الى 31%.

وأكدت أنه في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة فقد ارتفعت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.، مشيرة إلى أن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.


وفيما يتعلق بمحور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة، قالت إن مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة..وتمتد جهود مكتب شكاوى المرأة فى جميع المحافظات، وتم إنشاء وحدة خاصة للقضاء علي للعنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل ؛ وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات، ومكتب لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش في الجامعات.. كما تم انشاء اول دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر.. وتم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف.

وأوضحت أن وزارة العدل قامت بأنشاء ادارات جنائية متخصصة في محاكم الاستئناف على مستوي الاقليم لفحص قضايا الاتجار بالبشر.. وانشاء ثلاث وحدات استجابة طبية للتعامل مع المعنفات بمستشفيات جامعية..، مضيفة أنه تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الإناث في مصر تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف الي توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الجريمة.. وقامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.

وأوضحت أن المرأة هى البنية الاساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن تمكينها واحترامها وتقدير دورها واجب وطنى والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية.


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