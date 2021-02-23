6310 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 آلاف و310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و648 ألفا و962 حالة.وذكرت الوزارة في بيان أورده راديو بولندا، أنه تم تسجيل 247 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 42 ألفا و436 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن 5 آلاف و143 حالة تماثلت الشفاء خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس إلى مليون و389 ألفا و516 حالة.يذكر أن بولندا رفعت جزئيًا في 12 فبراير الجاري القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في الفنادق والمراكز الترفيهية والملاعب الرياضية المفتوحة، وأماكن التزحلق على الجليد، فيما استمر العمل وفقا لبعض القيود الأخرى على الحياة العامة مثل استمرار غلق صالات الألعاب الرياضية والمطاعم.