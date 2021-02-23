13989 إصابة بفيروس كورونا في عمان
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:03 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة، بلغ 139 ألفًا و898 إصابة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في السلطنة بلغت 1557 حالة بنسبة 11ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 131 ألفا و143 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في السلطنة بلغت 1557 حالة بنسبة 11ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 131 ألفا و143 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.