13989 إصابة بفيروس كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة، بلغ 139 ألفًا و898 إصابة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في السلطنة بلغت 1557 حالة بنسبة 11ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 131 ألفا و143 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.