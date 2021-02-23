محافظ مطروح: زيادة حافز جذب العمالة لـ 200% بدلا من 150%

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن موافقة وزارة المالية على طلب محافظة مطروح بزيادة حافز جذب العمالة لمدن غرب مطروح (النجيلة، براني، السلوم، سيوة) لجميع العاملين بالجهات التابعة لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بتلك المناطق.و أشار محافظ مطروح انه تم زيادة حافز جذب العمالة بتلك المدن ليصبح 200% بدلا من 150%، وذلك على أن يتم التطبيق بداية من 172021 القادم.وأوضح "شعيب"، أن ذلك جاء لتحقيق الاستقرار للعاملين بتلك المناطق، والذي سيكون له مردود كبير في التنمية والجذب السكاني للمحافظة.