حملة لإزالة التعديات على الشوارع وضبط الأسواق بسفاجا

قادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات وضبط الأسواق بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، باستمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.أوضحت رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات لبعض المحال التجارية وإزالة 5 مخالفات إشغال وتعدي على حرم الطريق، حيث تم إزالة كرفان تابع لاحد شركات النقل والرحلات في الشارع الخلفي كان قد تم وضعه في الشارع بدون تصريح، مشيرةً إلى أن الوحدة المحلية تبذل قصارى جهدها للاستمرار في تنفيذ تلك الحملات للحفاظ على الصالح العام والتصدي للمخالفين.