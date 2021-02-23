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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الإحصاء الفلسطيني»: سوق العمل الأكثر تأثرًا خلال أزمة كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:02 م
فلسطين
فلسطين
أ ش أ
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أظهرت نتائج مسح القوى العاملة التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، أن سوق العمل هو الأكثر تأثرا خلال جائحة كورونا المستمرة منذ مطلع عام 2020.

وذكر الجهاز - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - أن 14% من العاملين تغيبوا عن عملهم بسبب الجائحة، مقارنة بعام 2019 حيث بلغت النسبة 7%، كما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى 41%، مقارنة مع 44% في العام 2019.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة انخفضت في الضفة الغربية من 46% إلى 44%، كما انخفضت في قطاع غزة من 41% إلى 35% خلال الفترة ذاتها بما يفسر عدم ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير خلال العام 2020، حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في عام 2020 حوالي 26٪ مقارنة مع 25% عام 2019، في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 36٪، وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.

ولفت التقرير إلى انخفاض عدد العاملين بمقدار 55 ألف عامل عام 2020 مقارنة مع العام 2019، حيث انخفض عدد العاملين من 1.01 مليون عامل في عام 2019 إلى نحو 559 ألف عامل في عام 2020 بنسبة 5%، حيث انخفض في قطاع غزة بنسبة 13% كما انخفض في الضفة الغربية بنسبة 3%.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض الأكبر ما بين العامين 2019 و2020 حيث سجل بين المستخدمين بأجر بانخفاض قدره 32 ألف عامل، يليه العاملون الذين يعملون لحسابهم الخاص (صاحب عمل ويعمل لحسابه)، حيث انخفض عددهم بمقدار 23 ألف عامل، كما انخفض عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات بحوالي 8 آلاف عامل بين عامي 2019 و2020.

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