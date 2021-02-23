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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثربانتس» يطلق أول قاموس لكرة القدم الإسبانية باللغة العربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:02 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
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أطلق المعهد الثقافي الإسباني ثربانتس، بالتعاون مع دوري الليجا والسفارة الإسبانية بالقاهرة أول قاموس إسباني عربي لكرة القدم، لتعزيز قوة كرة القدم في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،بأسم "ملك الرياضة " روجت له أشهر الفرق الإسبانية واللاعبين.

يحتوي القاموس على معلومات عن الأندية واللاعبين والملاعب والبطولات ومصطلحات كرة القدم الأخرى وغيرها من العبارات والتعبيرات المفيدة عن السفر، يتم تقديم النصوص الإسبانية والعربية جنبًا إلى جنب وبطريقة ملونة وجذابة تمت ترجمة ذلك من قبل فريق من سرفانتس في القاهرة.

يحتوي القاموس على 59 صفحة من التعبيرات والرسوم البيانية التي تسهل على المتحدثين باللغة العربية والإسبانية فهم وتعلم التعبيرات المفيدة في كلتا اللغتين، ومن المثير للاهتمام أن الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى المعاصرة توفر فرصة للمتحدثين باللغة العربية من العديد من البلدان في المنطقة لفهم الكلمات والعبارات.

قاموس كرة القدم الأسباني العربي هو الثالث في سلسلة بدأت في معهد ثربانتس بشنغهاى واستمرت في إندونيسيا. اقترح مدير لاليجا أن يتم إصدار النسخة الثالثة من هذه المجموعة التي أنشأتها المؤسستان بشكل مشترك باللغة العربية في مركزنا في القاهرة.


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