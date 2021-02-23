«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء التسجيل للمشاركة في ورشة عمل "أونلاين" تحت عنوان "مهنتكم في ألمانيا"، والهادفة إلى التعريف بالمنح الدراسية المقدمة للباحثين المتميزين فى مختلف التخصصات والمعلنة من ثلاث جامعات ألمانية، وهي جامعة فرى برلين وجامعة فليبس بولاية مجدبرج والجامعة التقنية ببرلين.وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المنح المقدمة تستهدف الباحثين فى مرحلة ما بعد الدكتوراة، ومن المقرر أن تقوم ورشة العمل بعرض المعلومات مباشرة عن فرص التمويل المقدمة من المؤسسات المشاركة والبرامج والخدمات المقدمة لكل باحث متميز عقب حصوله على البرنامج، كما تهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة لمتابعة أبحاث ما بعد الدكتوراة فى ألمانيا بنظام دولى وتنافس من خلال ما تتضمنه من محاور ترتكز على مفهوم "القيادة لما بعد الدكتوراة في ألمانيا"، ومعنى تصميم وإدارة المشروعات البحثية في ألمانيا، وهو ما يمكن الباحث من بدء حياة مهنية في ألمانيا.وأضاف الدكتور جمال جمال بدر، منسق مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط، أن شروط التقديم للاستفادة بالمنح المتضمنة فى ورشة العمل تنص على أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدكتوراة فى أى مجال خلال الثماني سنوات الماضية كحد أقصى، وأن يكون مجيدا للغة الإنجليزية، وأن يكون سبق وأن قدم منشورات أكاديمية تم مراجعتها وفقًا للمعايير الدولية، وأن يكون قد تم طباعتها فى مجالات ذو معامل تأثير أو بواسطة دور النشر وأن يكون متمتعًا بخبرة علمية فى المشروعات والجوائز العلمية.