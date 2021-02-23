الزملوط يوجه بالتوسع في أكشاك مشروعات الشباب بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في طرح أكشاك مشروعات الشباب بمدينة الخارجة مقابل إيجارات رمزية وتيسيرات في السداد، لتوفير فرص عمل كريمة للشباب وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين.جاء ذلك خلال تفقده لأحد الأكشاك بشارع البريد يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، حيث أكد على ضرورة تصميم الأكشاك بشكل حضاري ليتناسب مع المظهر الجمالي للمدينة.